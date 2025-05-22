Україна під атакою російських "Шахедів": де тривоги і загроза ударів

Повітряні удари Росії

Російські загарбники продовжують обстріли прифронтових і тилових населених пунктів України.

В ніч на середу, 21 травня, військові агресора запустили понад 70 дронів "Шахед" з кількох напрямків. Головний удар прийшовся на Харківську та Сумську область.

У Сумах внаслідок атаки БпЛА в деяких районах частково зникла електроенергія і спалахнули пожежі.

Вдень 21 травня росіяни вдарили дроном по автомобілю "Укрпошти" в Запорізькій області. Двоє працівників підприємства зазнали поранень.

Крім того, терористи атакували дроном селище Білозерка в Херсонській області. Постраждалі місцеві жителі.

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