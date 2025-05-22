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Україна під атакою російських "Шахедів": де тривоги і загроза ударів

Фото: російські ударні БпЛА знову атакують Україну (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу і лунають вибухи.

Перші ударні БпЛА почали залітати у повітряний простір країни близько півночі 22 травня через Сумську область.

О 00:29 військові повідомили про рух дронів:

  • повз Зіньків/Шишаки у напрямку Полтави;
  • з півдня курсом на Марганець;
  • у Харківській області.

О 01:00 російські безпілотники рухалися:

  • по межі Харківської та Полтавської областей, повз Чутове вбік Дніпропетровської області;
  • у Полтавській області повз Нові Санжари;
  • в Харківській області через Балаклію в напрямку Барвінкового;
  • у Дніпропетровській області курсом на Павлоград;
  • в Донецькій області курсом на Краматорськ.

О 01:19 моніторингові пабліки повідомили про рух 10-12 ударних дронів курсом на Павлоград і Павлоградський район.

Станом на 01:54 російські "Шахеди" рухалися:

  • через Херсонську область курсом на Миколаївську область;
  • курсом на Павлоград;
  • через Ізюм курсом на Донецьку область.

О 02:18 пролунали вибухи в Миколаєві. За даними моніторингових каналів, місто атакують близько 10 БпЛА.

Станом на 01:59 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні удари Росії

Російські загарбники продовжують обстріли прифронтових і тилових населених пунктів України.

В ніч на середу, 21 травня, військові агресора запустили понад 70 дронів "Шахед" з кількох напрямків. Головний удар прийшовся на Харківську та Сумську область.

У Сумах внаслідок атаки БпЛА в деяких районах частково зникла електроенергія і спалахнули пожежі.

Вдень 21 травня росіяни вдарили дроном по автомобілю "Укрпошти" в Запорізькій області. Двоє працівників підприємства зазнали поранень.

Крім того, терористи атакували дроном селище Білозерка в Херсонській області. Постраждалі місцеві жителі.

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Війна в УкраїніАтака дронів