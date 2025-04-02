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Окупанти вдарили дроном "Молнія" по багатоповерхівці в Харкові: постраждала дитина

Харків, Середа 02 квітня 2025 16:44
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Окупанти вдарили дроном "Молнія" по багатоповерхівці в Харкові: постраждала дитина Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Харкову дроном (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 2 квітня, атакували Харків ударним дроном. Він влучив по багатоповерхівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

За словами Терехова, дрон "Молнія" вдарив по багатоповерхівці в Київському районі Харкова. Він влучив по восьмому поверху, у будинку повилітали шибки.

"Є попередня інформація про двох постраждалих, які перебували у квартирі, по якій ударив безпілотник", - підкреслив міський голова.

Він уточнив, що у постраждалих осколкові поранення. Також через удар у дворі будинку пошкоджено шість авто. На місці атаки працюють комунальні служби та волонтери.

"Один з постраждалих - дитина 10-ти років", - розповів Терехов.

Оновлено 16:50

Терехов уточнив, що станом зараз відомо про чотирьох постраждалих.

Дрон "Молнія"

Нагадаємо, російські окупанти тільки з минулого року почали застосовувати дрони "Молнія" для ударів по Україні.

Як пояснив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна авіаційний експерт Валерій Романенко, це дуже примітивний FPV-дрон літакового типу. Загальна його вартість становить близько 300 доларів.

Такий безпілотник має бойову частину вагою від 1 до 3 кілограм, він нездатний пробити стіну будинку.

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