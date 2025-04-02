Окупанти вдарили дроном "Молнія" по багатоповерхівці в Харкові: постраждала дитина
Російські окупанти сьогодні, 2 квітня, атакували Харків ударним дроном. Він влучив по багатоповерхівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
За словами Терехова, дрон "Молнія" вдарив по багатоповерхівці в Київському районі Харкова. Він влучив по восьмому поверху, у будинку повилітали шибки.
"Є попередня інформація про двох постраждалих, які перебували у квартирі, по якій ударив безпілотник", - підкреслив міський голова.
Він уточнив, що у постраждалих осколкові поранення. Також через удар у дворі будинку пошкоджено шість авто. На місці атаки працюють комунальні служби та волонтери.
"Один з постраждалих - дитина 10-ти років", - розповів Терехов.
Оновлено 16:50
Терехов уточнив, що станом зараз відомо про чотирьох постраждалих.
Дрон "Молнія"
Нагадаємо, російські окупанти тільки з минулого року почали застосовувати дрони "Молнія" для ударів по Україні.
Як пояснив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна авіаційний експерт Валерій Романенко, це дуже примітивний FPV-дрон літакового типу. Загальна його вартість становить близько 300 доларів.
Такий безпілотник має бойову частину вагою від 1 до 3 кілограм, він нездатний пробити стіну будинку.
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