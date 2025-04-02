Окупанти вдарили дроном "Молнія" по багатоповерхівці в Харкові: постраждала дитина

Російські окупанти сьогодні, 2 квітня, атакували Харків ударним дроном. Він влучив по багатоповерхівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram .

За словами Терехова, дрон "Молнія" вдарив по багатоповерхівці в Київському районі Харкова. Він влучив по восьмому поверху, у будинку повилітали шибки.

"Є попередня інформація про двох постраждалих, які перебували у квартирі, по якій ударив безпілотник", - підкреслив міський голова.

Він уточнив, що у постраждалих осколкові поранення. Також через удар у дворі будинку пошкоджено шість авто. На місці атаки працюють комунальні служби та волонтери.

"Один з постраждалих - дитина 10-ти років", - розповів Терехов.

Оновлено 16:50

Терехов уточнив, що станом зараз відомо про чотирьох постраждалих.