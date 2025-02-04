Україна під атакою російських дронів-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Повітряні атаки РФ

Російський агресор продовжує атакувати територію України ударними дронами і ракетами.

Так, ввечері 4 лютого близько 22:00 у Києві та низці областей було оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом у Сумах і Ромнах пролунали вибухи.

Вдень загарбники вдарили дроном по вантажівці у Дніпропетровській області. Загиинув один із пасажирів.

Вранці 4 лютого російські військові обстріляли балістичними ракетами місто Ізюм у Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі й поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.