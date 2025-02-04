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Украина под атакой российских дронов-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Фото: россияне снова атакуют Украину дронами типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 4 февраля российские террористы снова атакуют Украину дронами типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые группы беспилотников начали залетать в воздушное пространство страны около 20:00 с северо-востока.

По состоянию на 22:32 вражеские дроны двигались:

  • на юге Харьковской области курсом на север;
  • в Днепропетровской области курсом на Днепр;
  • в Сумской области в направлении Черниговской и Полтавской областей;
  • в Черниговской области в западном направлении.

Согласно последним данным военных, по состоянию на 22:57, российские "Шахеды" двигались:

  • в Черниговской области в направлении Чернигова;
  • на границе Черниговской и Полтавской областей, курсом на Киевскую область.

В 23:24 объявлена воздушная тревога в Киеве из-за приближения к городу ударных дронов. "г.Киев - угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО", - отметили в Воздушных силах.

По состоянию на 23:24 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Воздушные атаки РФ

Российский агрессор продолжает атаковать территорию Украины ударными дронами и ракетами.

Так, вечером 4 февраля около 22:00 в Киеве и ряде областей была объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Позже в Сумах и Ромнах прогремели взрывы.

Днем захватчики ударили дроном по грузовику в Днепропетровской области. Погиб один из пассажиров

Утром 4 февраля российские военные обстреляли баллистическими ракетами город Изюм в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие и раненные.

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