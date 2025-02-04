Украина под атакой российских дронов-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Воздушные атаки РФ

Российский агрессор продолжает атаковать территорию Украины ударными дронами и ракетами.

Так, вечером 4 февраля около 22:00 в Киеве и ряде областей была объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Позже в Сумах и Ромнах прогремели взрывы.

Днем захватчики ударили дроном по грузовику в Днепропетровской области. Погиб один из пассажиров

Утром 4 февраля российские военные обстреляли баллистическими ракетами город Изюм в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие и раненные.

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