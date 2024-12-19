Украина под атакой российских дронов-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Вечером 19 декабря российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.