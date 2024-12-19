Украина под атакой российских дронов-камикадзе "Шахед": где риск ударов
Вечером 19 декабря российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые дроны начали заходить из России в воздушное пространство Украины еще днем. Ближе к вечеру количество беспилотников возросло.
По данным военных, по состоянию на 22:31 вражеские дроны-камикадзе двигались:
- из Сумской курсом на Черниговскую и Полтавскую области;
- с южного направления;
- через Запорожскую область курсом на Днепропетровскую область.
В 23:17 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА:
- в направлении Миргорода Полтавской области;
- групп ударных дронов из Полтавской в направлении Черкасской области.
По состоянию на 00:10, по данным военных, новые группы вражеские дроны-камикадзе двигались:
- с севера, курсом на Ахтырку Сумской области;
- с юга в направлении Запорожья;
- через Черниговскую область курсом на Киевскую область.
По состоянию на 23:30 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Воздушные атаки РФ на Украину
Российский агрессор продолжает регулярно обстреливать населенные пункты Украины.
Так, вечером 19 декабря мощный взрыв прогремел в Кривом Роге. Враг атаковал город баллистическими ракетами. Поврежден жилой дом.
Этой ночью не исключены жесткие обстрелы захватчиками Херсона и Херсонской области. Местных жителей предупредили об опасности.
Тем временем российский диктатор Владимир Путин снова угрожает ударить по Украине баллистической ракетой среднего радиуса действия "Орешник".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.