За інформацією військових, експеримент провели безпосередньо в реальних бойових умовах. Для цього наземний роботизований комплекс оснастили системою штучного інтелекту, яка дозволяє йому автономно пересуватися за заздалегідь визначеним маршрутом.

Перед початком місії військові просканували шлях за допомогою лазерного сенсора та створили його тривимірну модель. Під час руху камери й датчики допомагали роботу розпізнавати дорогу та виявляти перешкоди.

Як ШІ допомагає військовим керувати роботами

Однією з переваг нової технології є можливість дистанційного керування НРК навіть за наявності проблем зі зв'язком або зі Starlink.

Як пояснили бійці, використання штучного інтелекту дозволяє операторам менше зосереджуватися на безпосередньому керуванні машиною та більше уваги приділяти зовнішнім загрозам. Зокрема, йдеться про міни та засідки ворожих FPV-дронів.

Військові вважають, що найбільшу користь такі комплекси можуть принести під час евакуації поранених.

"Найбільшу користь вони принесуть під час евакуаційних місій. Це найбільша відповідальність: коли ми перевозимо людину, нам потрібно мати якомога більше шансів вижити й дістатися назад", - зазначили бійці.

Скільки евакуацій на фронті виконують наземні роботи

Наразі наземні роботизовані комплекси забезпечують до 0,3% усіх медичних евакуацій на фронті. Більшість поранених військових досі евакуюють традиційними способами - пішки, бронетехнікою, автомобілями, квадроциклами та мотоциклами.

Водночас використання НРК у Силах оборони України стрімко зростає. З початку 2026 року кількість місій таких комплексів збільшилася у 3,3 раза.

Зокрема, у серпні наземні роботи виконали 25 143 логістичні та евакуаційні місії. Це найвищий місячний показник від початку року. Для порівняння, у січні було виконано 7511 таких завдань.