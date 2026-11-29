По информации военных, эксперимент был проведен непосредственно в реальных боевых условиях. Для этого наземный роботизированный комплекс оснастили системой искусственного интеллекта, позволяющей ему автономно передвигаться по заранее определенному маршруту.

Перед началом миссии военные просканировали путь с помощью лазерного сенсора и создали его трехмерную модель. Во время движения камеры и датчики помогали работе распознавать дорогу и препятствовать.

Как ИИ помогает военным руководить работами

Одним из преимуществ новой технологии является возможность дистанционного управления НРК даже при наличии проблем со связью или Starlink.

Как объяснили бойцы, использование искусственного интеллекта позволяет операторам меньше сосредотачиваться на непосредственном управлении машиной и больше внимания уделять внешним угрозам. В частности, речь идет о минах и засадах вражеских FPV-дронов.

Военные считают, что наибольшую пользу такие комплексы могут принести при эвакуации раненых.

"Наибольшую пользу они принесут во время эвакуационных миссий. Это самая большая ответственность: когда мы перевозим человека, нам нужно иметь побольше шансов выжить и добраться назад", - отметили бойцы.

Сколько эвакуаций на фронте выполняют наземные работы

Наземные роботизированные комплексы обеспечивают до 0,3% всех медицинских эвакуаций на фронте. Большинство раненых военных до сих пор эвакуируют традиционными способами – пешком, бронетехникой, автомобилями, квадроциклами и мотоциклами.

В то же время, использование НРК в Силах обороны Украины стремительно растет. С начала 2026 г. количество миссий таких комплексов увеличилось в 3,3 раза.

В частности, в августе наземные работы выполнили 25 143 логистических и эвакуационных миссии. Это самый высокий месячный показатель с начала года. Для сравнения, в январе было выполнено 7511 таких задач.