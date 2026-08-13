Україна переживе зиму, якщо США продадуть 5% своїх ракет до Patriot, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має лише десяту частину необхідних ракет-перехоплювачів, які мають бути поставлені США для стримування атак РФ, які почастішали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CNN.
За словами глави держави, однієї десятої частини нинішніх запасів ракет Patriot було б достатньо, щоб збити всю балістику РФ, а 5% вистачить, щоб країна прожила зиму.
"Цього року у нас у два з половиною рази менше перехоплювачів, ніж було в 2025 році. У Росії вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж було раніше... Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети Росії. У мене є 1%", - сказав президент.
Також Зеленський відкрив завісу таємниці, як щодня докладає зусиль, щоб забезпечити Україну якомога більшою кількістю ракет-перехоплювачів. Йдеться про величезну кількість дзвінків.
"Ось чим я живу щодня: від 1% до 5%. Бувають місяці, мільйони телефонних дзвінків... Я намагаюся обміняти щось на ракети... Я роблю речі, якими навіть не можу поділитися. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити", - розповів глава держави.
Також президент додав, що на даний момент, як і раніше, залишаються сумніви щодо того, як буде реалізовано обіцянку президента США Дональда Трампа дозволити Україні створювати власні ракети Patriot.
"Сподіваюся, мені це вдасться. У мене зараз немає і 5%, і такого визнання немає. І це для мене великий виклик, один із найбільших, з якими я зіткнувся від початку цієї війни", - резюмував він.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп місяцем раніше натякнув, що Україна може отримати ліцензії для виробництва ракет перехоплювачів для Patriot.
Але вже незабаром була інформація, що Трамп сумнівається в цьому, а публічно він сказав, що це може не статися.
При цьому The Atlantic на днях повідомило, що передавати ліцензії Україні не хочуть безпосередньо американські виробники Patriot. Вони побоюються, що Київ зможе удосконалити ракети, а також зробити їх дешевшими та швидшими у виробництві.