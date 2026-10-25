Україна перейшла на зимовий час: як перевірити точно, котра зараз година

Цієї ночі Україна перейшла на зимовий час, але не всі домашні прилади "перемкнулись" на нього автоматично. Деякі з них доведеться тепер налаштовувати вручну.

Докладніше про те, як перевірити актуальний час швидко й точно (щоб не заплутатись після переведення годинників), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Коли саме відбувся перехід і куди крутити стрілки

Згідно з постановою Кабінету міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" (від 13 травня 1996 року), ми живемо у другому часовому поясі. За так званим "київським часом".

Сезонне переведення стрілок годинників двічі на рік здійснюється поки що регулярно:

в останню неділю березня (о 3:00 стрілки переводять на 1 годину вперед) - відбувається перехід на літній час;

в останню неділю жовтня (о 4:00 стрілки переводять на 1 годину назад) - відбувається повернення на зимовий час.

Цієї осені остання неділя жовтня припала на 25 число.

Отже, на зимовий час українці перейшли вночі - з суботи (24 жовтня) на неділю (25 жовтня).

Більшість сучасних смартфонів та інших електронних гаджетів, які мають доступ до інтернету, могли "перемкнутися" на новий час автоматично.

Проте механічні прилади чи деяку побутову техніку необхідно тепер переналаштувати вручну - на 1 годину назад.

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Як швидко й точно перевірити актуальний зимовий час

Щоб швидко перевірити актуальний час - дізнатись, котра година саме зараз - достатньо скористатися спеціальними сервісами.

Так, наприклад, точний час і дату онлайн відображає популярний міжнародний онлайн-сервіс Dayspedia.

Інший варіант - ресурс Time.is, який відображає точний офіційний атомний час для більш ніж семи мільйонів населених пунктів і різних часових поясів по всьому світу.

Якщо ж такі методи довіри у вас, з тих чи інших причин, не викликають, можна зробити інакше. Скористатись простим пошуком у Google.

Для цього достатньо зайти у браузер і набрати у пошуковій стрічці відповідний запит:

або "котра година в Україні";

або "скільки зараз часу";

або "точний час у (вказати конкретне місто)" тощо.

Про актуальний в конкретній локації час можна "запитати" Google (скриншот: google.com)

Отже, як бачимо, щоб звірити свої годинники - не обов'язково телефонувати рідним чи бігти до сусідів.

Достатньо мати під рукою смартфон із доступом до інтернету.