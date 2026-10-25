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Украина перешла на зимнее время: как проверить точно, который сейчас час

06:42 25.10.2026 Вс
3 мин
aimg Ирина Костенко
Украина перешла на зимнее время: как проверить точно, который сейчас час Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Этой ночью Украина перешла на зимнее время, но не все домашние приборы переключились на него автоматически. Некоторые из них теперь придется настраивать вручную.

Подробнее о том, как проверить актуальное время быстро и точно (чтобы не запутаться после перевода часов), - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Когда именно состоялся переход и куда крутить стрелки

Согласно постановлению Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" (от 13 мая 1996 года), мы живем во втором часовом поясе. По так называемому "киевскому времени".

Сезонный перевод стрелок часов дважды в год осуществляется пока что регулярно:

  • в последнее воскресенье марта (в 3:00 стрелки переводят на 1 час вперед) - происходит переход на летнее время;
  • в последнее воскресенье октября (в 4:00 стрелки переводят на 1 час назад) - происходит возвращение на зимнее время.

Этой осенью последнее воскресенье октября пришлось на 25 число.

Следовательно, на зимнее время украинцы перешли ночью - с субботы (24 октября) на воскресенье (25 октября).

Большинство современных смартфонов и других электронных гаджетов, имеющих доступ к интернету, могли "переключиться" на новое время автоматически.

Однако механические приборы или некоторую бытовую технику необходимо теперь перенастроить вручную - на 1 час назад.

Читайте также: Перевод часов в ЕС: как перейти на зимнее время 2026 украинцам в Польше

Как быстро и точно проверить актуальное зимнее время

Чтобы быстро проверить актуальное время - узнать, который час именно сейчас - достаточно воспользоваться специальными сервисами.

Так, к примеру, точное время и дату онлайн отображает популярный международный онлайн-сервис Dayspedia.

Другой вариант - ресурс Time.is, который отображает точное официальное атомное время для более чем семи миллионов населенных пунктов и разных часовых поясов по всему миру.

Если же такие методы доверия у вас, по тем или иным причинам, не вызывают, можно поступить иначе. Воспользоваться простым поиском в Google.

Для этого достаточно зайти в браузер и набрать в поисковой ленте соответствующий запрос:

  • либо "который час в Украине";
  • либо "сколько сейчас времени";
  • либо "точное время в (указать конкретный город)" и т.д.
Про актуальний в конкретній локації час можна "запитати" Google (скриншот: google.com)
Об актуальном в конкретной локации времени можно "спросить" Google (скриншот: google.com)

Итак, как видим, чтобы сверить свои часы - не обязательно звонить родным или бежать к соседям.

Достаточно иметь под рукой смартфон с доступом в интернет.

Напомним, ранее мы рассказывали о влиянии перевода часов на здоровье и советах специалистов насчет адаптации организма к "новому" времени.

Кроме того, мы объясняли, какие еще страны мира "меняют" время в 2026 году.

Читайте также, может ли перевод часов влиять на отключения света в Украине во время войны.

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