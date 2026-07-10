Україна перейшла до нового етапу ізоляції Криму, - ISW

Український удар по морських бензовозах свідчить про новий етап кампанії з ізоляції окупованого Криму. Аналітики зазначають, що Україна швидко адаптувалась до переходу Росії на морське транспортування пального.

Причина зміни тактики - наземна логістика. Безперервні українські удари середньої та далекої дальності по наземних маршрутах постачання погіршили логістику між Росією та окупованим Крим. Це змусило окупантів покладатися на морські поставки пального для вирішення дефіциту бензину на півострові.

Що показала нічна атака дронів

Підтвердженням нового етапу кампанії стала атака в ніч з 8 на 9 липня. Командувач сил безпілотних систем (ВСБ) Роберт Бровді повідомив про удар по 14 російських суднах в Азовському морі.

Серед уражених цілей:

12 бензовозів;

буксир "Альфео";

одне суховантажне судно.

За словами командувача, за останні 96 годин українські дрони вразили загалом 35 російських бензовозів, суховантажів та спеціальних суден.

Генерал РФ визнав безсилля перед українськими дронами

6 липня російський журналіст Дмитро Колезєв оприлюднив слова діючого генерала РФ. Той визнав, що Росія не може ефективно протидіяти українським ударам середньої дальності.

Причина - рішення 2024 року, коли Генштаб РФ розформував Кримську оборонну групу через брак військово-морської техніки для захисту півострова.

Аналітики ISW вважають, що посилення ударів по морських паливних танкерах й надалі порушуватиме здатність Росії підтримувати логістику та транспортувати пальне між Росією та окупованим Кримом.