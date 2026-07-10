RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина перешла к новому этапу изоляции Крыма, - ISW

09:01 10.07.2026 Пт
2 мин
Крым пытался спасаться морем - но и туда достали дроны
aimg Елена Чупровская
Фото: изоляция Крыма выходит на новый уровень (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинская кампания по изоляции оккупированного Крыма перешла на новый этап. Теперь основной целью стали российские суда, снабжающие полуостров горючее морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Украинский удар по морским бензовозам свидетельствует о новом этапе кампании по изоляции оккупированного Крыма. Аналитики отмечают, что Украина быстро адаптировалась к переходу России на морскую транспортировку горючего.

Причина смены тактики - наземная логистика. Непрерывные украинские удары средней и дальней дальности по наземным маршрутам снабжения ухудшили логистику между Россией и оккупированным Крымом. Это заставило оккупантов полагаться на морские поставки горючего для решения дефицита бензина на полуострове.

Что показала ночная атака дронов

Подтверждением нового этапа кампании стала атака в ночь с 8 на 9 июля. Командующий силами беспилотных систем (ВСБ) Роберт Бровди сообщил об ударе по 14 российским судам в Азовском море.

Среди пораженных целей:

  • 12 бензовозов;
  • буксир "Альфео";
  • одно сухогруз.

По словам командующего, за последние 96 часов украинские дроны поразили в общей сложности 35 российских бензовозов, сухогрузов и специальных судов.

Генерал РФ признал бессилие перед украинскими дронами

6 июля российский журналист Дмитрий Колезев обнародовал слова действующего генерала РФ. Он признал, что Россия не может эффективно противодействовать украинским ударам средней дальности.

Причина - решение 2024 года, когда Генштаб РФ расформировал Крымскую оборонную группу из-за нехватки военно-морской техники для защиты полуострова.

Аналитики ISW считают, что усиление ударов по морским топливным танкерам и дальше будет нарушать способность России поддерживать логистику и транспортировать топливо между Россией и оккупированным Крымом.

Проблемы с горючим в России и оккупированном полуострове нарастают уже несколько недель.

По оценкам аналитиков, украинские дроны могли остановить до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Кризис с горючим затронул около 50 миллионов россиян.

Как сообщало РБК-Украина, Кремль назвал дефицит бензина в аннексированном Крыму "временными трудностями". Глава Кремля Владимир Путин поручил правительству выделить субсидии Крыма и Севастополя из-за роста цен на горючее.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаКрым