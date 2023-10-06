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Україна перейматиме у Японії досвід з відновлення агросектору

П'ятниця 06 жовтня 2023 00:52
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Україна перейматиме у Японії досвід з відновлення агросектору Фото: Україна перейматиме у Японії досвід з відновлення агросектору (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна та Японія почнуть спільно працювати над питанням відновлення українського сільського господарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінагрополітики.

Зокрема, замміністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич зустрівся з генеральним директором Бюро з експорту та міжнародних справ Міністерства сільського, лісового господарства та рибальства Японії Мідзуно Мамайосі.

Вони обговорили питання допомоги Україні у відновленні її аграрної інфраструктури.

Основними завданнями групи будуть:

  • запозичення досвіду Японії для відновлення аграрного сектору України;
  • розгляд конкретних заходів підтримки та співпраці з використанням японських технологій та активів;
  • обмін інформацією для сприяння участі приватних компаній Японії у відбудові України.

Санкції Японії проти РФ

Нещодавно уряд Японії заборонив в Росію поставки автомобілів з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра.

Раніше ми писали, що Японія запровадила додаткові санкції проти Росії після того, як країни-члени G7 домовилися посилити заходи щодо покарання Москви за розв'язану війну проти України.

У попередній пакет санкцій Японії проти Росії увійшли заборони на імпорт 38 товарів. У переліку санкційної продукції значиться алкоголь, деревина, деталі двигунів для суден та літаків та ін.

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Японія аграрії Війна Росії проти України
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