Як і електроенергію. Експерт описав можливий механізм експорту газу з України

Україна може застосувати до газу ту саму логіку, яка вже працює на ринку електроенергії: коли внутрішні потреби забезпечені й виникає надлишок ресурсу, його можна продавати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта з енергетичних питань, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева.

"Можна робити точно так, як і на ринку електричної енергії. Якщо є надлишок електричної енергії, то чому б її не експортувати, не отримати кошти на відновлення пошкоджених потужностей, зокрема", - зазначив він.

За словами Рябцева, така ж логіка може працювати і для газу: експорт надлишкових обсягів не має заважати ані наповненню сховищ, ані забезпеченню українських споживачів.

"Я не бачу в цьому чогось такого, що не дозволить або збільшити обсяг газу в сховищах, або забезпечувати газом українських споживачів", - сказав експерт.

Окремо Рябцев звернув увагу на можливості продажу за кордон "зеленого" газу, зокрема біогазу. Якщо він відповідає технічним вимогам газотранспортної системи, такий ресурс можна експортувати на ринок, де на нього є попит.