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Главная » Бизнес » Экономика

Украина превысила план по накоплению газа: сколько ресурса уже есть перед зимой

12:31 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Бойко
Украина превысила план по накоплению газа: сколько ресурса уже есть перед зимой Украина cущественно превысила план по газу (фото: GettyImages)
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Запасы газа в украинских подземных хранилищах уже достигли 15,6 млрд кубометров, превысив базовый правительственный сценарий подготовки к отопительному сезону.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко в эфире телеканала Киев24.

По его словам, правительственный план предусматривал накопление 14,6 млрд кубометров газа до конца октября. Этот показатель включает в себя так называемый буферный газ, необходимый для поддержания давления и нормальной работы хранилищ.

"На сегодняшний день в подземных хранилищах, а еще отапливаемый сезон не наступил, еще до него примерно 3 недели, уже находится 15,6", - отметил Омельченко.

Таким образом, запасы газа существенно превышают плановый показатель.

"То есть действительно на 1 миллиард мы уже превысили плановый показатель. Надеюсь, что сможем довести до начала опального сезона до уровня 16 миллиардов кубических метров газа", – заявил эксперт.

Что это значит для Украины

Превышение планового объема означает, что Украина входит в отопительный сезон с дополнительным запасом ресурса на случай роста спроса на зиму.

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При достаточных внутренних запасах избыточный ресурс также может быть использован для экспорта.

Эксперт Геннадий Рябцев считает, что для газа может работать та же модель, что и для электроэнергии: сначала обеспечивать внутренние потребности, а переизбыток экспортировать и направлять полученные средства, в частности, на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

Отдельно Рябцев допускает экспорт биогаза, если он отвечает техническим требованиям газотранспортной системы.

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