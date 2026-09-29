Украина превысила план по накоплению газа: сколько ресурса уже есть перед зимой

Запасы газа в украинских подземных хранилищах уже достигли 15,6 млрд кубометров, превысив базовый правительственный сценарий подготовки к отопительному сезону.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко в эфире телеканала Киев24.

По его словам, правительственный план предусматривал накопление 14,6 млрд кубометров газа до конца октября. Этот показатель включает в себя так называемый буферный газ, необходимый для поддержания давления и нормальной работы хранилищ.

"На сегодняшний день в подземных хранилищах, а еще отапливаемый сезон не наступил, еще до него примерно 3 недели, уже находится 15,6", - отметил Омельченко.

Таким образом, запасы газа существенно превышают плановый показатель.

"То есть действительно на 1 миллиард мы уже превысили плановый показатель. Надеюсь, что сможем довести до начала опального сезона до уровня 16 миллиардов кубических метров газа", – заявил эксперт.

Что это значит для Украины

Превышение планового объема означает, что Украина входит в отопительный сезон с дополнительным запасом ресурса на случай роста спроса на зиму.

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При достаточных внутренних запасах избыточный ресурс также может быть использован для экспорта.