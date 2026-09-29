Украина превысила план по накоплению газа: сколько ресурса уже есть перед зимой
Запасы газа в украинских подземных хранилищах уже достигли 15,6 млрд кубометров, превысив базовый правительственный сценарий подготовки к отопительному сезону.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко в эфире телеканала Киев24.
По его словам, правительственный план предусматривал накопление 14,6 млрд кубометров газа до конца октября. Этот показатель включает в себя так называемый буферный газ, необходимый для поддержания давления и нормальной работы хранилищ.
"На сегодняшний день в подземных хранилищах, а еще отапливаемый сезон не наступил, еще до него примерно 3 недели, уже находится 15,6", - отметил Омельченко.
Таким образом, запасы газа существенно превышают плановый показатель.
"То есть действительно на 1 миллиард мы уже превысили плановый показатель. Надеюсь, что сможем довести до начала опального сезона до уровня 16 миллиардов кубических метров газа", – заявил эксперт.
Что это значит для Украины
Превышение планового объема означает, что Украина входит в отопительный сезон с дополнительным запасом ресурса на случай роста спроса на зиму.
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При достаточных внутренних запасах избыточный ресурс также может быть использован для экспорта.
Эксперт Геннадий Рябцев считает, что для газа может работать та же модель, что и для электроэнергии: сначала обеспечивать внутренние потребности, а переизбыток экспортировать и направлять полученные средства, в частности, на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.
Отдельно Рябцев допускает экспорт биогаза, если он отвечает техническим требованиям газотранспортной системы.