Україна переможе з чинним президентом, з колишнім цього не вдалося, - Зеленський

"Мені здається, що я тут був 24 числа. Мені здається, важливо, що ми не втратили державу. Так, це завдяки народу України та ЗСУ. Напевно, завдяки трохи і мені, як би вам було неприємно чути. Я не герой, але, мабуть, хоч щось зробив, якщо ми тут у деокупованому Києві", - заявив голова держави, відповідаючи на запитання журналістки "5 каналу".

Президент нагадав, що Україна зараз має зброю країн НАТО і її влада продовжує боротися, а не "підписує зрадницькі договори, Мінські угоди".

"У чому суть. У тому, що ми переможемо ось з таким президентом, а ось з тим, що був, ми не перемогли", - додав він.