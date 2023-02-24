UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна переможе з чинним президентом, з колишнім цього не вдалося, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що наша країна здобуде перемогу над Росією за його лідерства. З його попередником Петром Порошенком перемогти не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію голови української держави.

"Мені здається, що я тут був 24 числа. Мені здається, важливо, що ми не втратили державу. Так, це завдяки народу України та ЗСУ. Напевно, завдяки трохи і мені, як би вам було неприємно чути. Я не герой, але, мабуть, хоч щось зробив, якщо ми тут у деокупованому Києві", - заявив голова держави, відповідаючи на запитання журналістки "5 каналу".

Президент нагадав, що Україна зараз має зброю країн НАТО і її влада продовжує боротися, а не "підписує зрадницькі договори, Мінські угоди".

"У чому суть. У тому, що ми переможемо ось з таким президентом, а ось з тим, що був, ми не перемогли", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський організував пресконференцію у день річниці повномасштабного вторгнення росіян.

Більш детально з ключовими заявами глави держави можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоВійна Росії проти України