RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина победит с действующим президентом, с бывшим этого не удалось, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что наша страна одержит победу над Россией при его лидерстве. С его предшественником Петром Порошенко победить не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы украинского государства.

"Мне кажется, что я здесь был 24 числа. Мне кажется, важно, что мы не потеряли государство. Да, это благодаря народу Украины и ВСУ. Наверное, благодаря немного и мне, как бы вам было неприятно слышать. Я не герой, но, наверное, хоть что-то сделал, если мы здесь в деоккупированном Киеве", - заявил глава государства, отвечая на вопрос журналистки "5 канала".

Президент напомнил, что у Украины сейчас есть оружие стран НАТО и ее власти продолжают бороться, а не "подписывают предательские договоры, Минские соглашения".

"В чем суть. В том, что мы победим вот с таким президентом, а вот с тем, что был, мы не победили", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский организовал пресс-конференцию в день годовщины полномасштабного вторжения россиян.

Более детально с ключевыми заявлениями главы государства можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВойна России против Украины