Украина победит с действующим президентом, с бывшим этого не удалось, - Зеленский

"Мне кажется, что я здесь был 24 числа. Мне кажется, важно, что мы не потеряли государство. Да, это благодаря народу Украины и ВСУ. Наверное, благодаря немного и мне, как бы вам было неприятно слышать. Я не герой, но, наверное, хоть что-то сделал, если мы здесь в деоккупированном Киеве", - заявил глава государства, отвечая на вопрос журналистки "5 канала".

Президент напомнил, что у Украины сейчас есть оружие стран НАТО и ее власти продолжают бороться, а не "подписывают предательские договоры, Минские соглашения".

"В чем суть. В том, что мы победим вот с таким президентом, а вот с тем, что был, мы не победили", - добавил он.