Україна перемогла Швейцарію у відборі баскетбольного ЧС-2027: що це означає

Пре-кваліфікація ЧС-2027

Україна – Швейцарія – 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Деталі поєдинку

Українці активно розпочали гру і вже після першої чверті мали 16 очок переваги – 28:12. У другій десятихвилинці швейцарці скоротили відставання до "мінус 10". А в третій чверті наблизилися ще ближче: перед вирішальним відрізком рахунок був 62:58 на користь "синьо-жовтих".

Втім, у четвертій чверті збірна України втримала контроль над грою та здобула підсумкову перемогу – 73:64.

У нашої команди одразу четверо гравців набрали більше 10 очок, а найрезультативнішим став Іссуф Санон з 15 очками, до яких він додав 5 підбирань і 5 передач. Найкращий показник ефективності – у Олександра Липового, який набрав 11 очок, зокрема реалізував 3 з 4-х дальніх кидків.

Турнірна ситуація та наступний матч

Друга поспіль перемога у пре-кваліфікації ЧС-2027 значно покращує шанси України на вихід до наступного етапу з першого місця, але вирішальною стане гра 20 серпня у Братиславі проти збірної Словаччини.

Наразі "синьо-жовті" у таблиці групи D йдуть другими.

Швейцарія – 6 очок (4 матчі) Україна – 5 (3) Словаччина – 4 (3)

До основної частини кваліфікації виходять дві перші команди групи.