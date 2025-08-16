Україна перемогла Швейцарію у відборі баскетбольного ЧС-2027: що це означає

Збірна України з баскетболу здобула важливу перемогу в третьому матчі пре-кваліфікації до чемпіонату світу-2027. У Ризі команда Айнарса Багатскіса переграла збірну Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Пре-кваліфікація ЧС-2027
Україна – Швейцарія – 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)
Українці активно розпочали гру і вже після першої чверті мали 16 очок переваги – 28:12. У другій десятихвилинці швейцарці скоротили відставання до "мінус 10". А в третій чверті наблизилися ще ближче: перед вирішальним відрізком рахунок був 62:58 на користь "синьо-жовтих".
Втім, у четвертій чверті збірна України втримала контроль над грою та здобула підсумкову перемогу – 73:64.
У нашої команди одразу четверо гравців набрали більше 10 очок, а найрезультативнішим став Іссуф Санон з 15 очками, до яких він додав 5 підбирань і 5 передач. Найкращий показник ефективності – у Олександра Липового, який набрав 11 очок, зокрема реалізував 3 з 4-х дальніх кидків.
Друга поспіль перемога у пре-кваліфікації ЧС-2027 значно покращує шанси України на вихід до наступного етапу з першого місця, але вирішальною стане гра 20 серпня у Братиславі проти збірної Словаччини.
Наразі "синьо-жовті" у таблиці групи D йдуть другими.
До основної частини кваліфікації виходять дві перші команди групи.
