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Україна перехоплює ініціативу. Для перемоги необхідна далекобійна зброя, - Міноборони

Фото: Україна перехоплює ініціативу. Для перемоги необхідна далекобійна зброя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни виконують військові плани відповідно до оцінок. Водночас для перемоги над Росією необхідна зброя дальністю до 200 кілометрів.

Про це розповів заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністерства.

Як розповів Гаврилов, українські військові перехоплюють у ворога ініціативу. Однак для її нарощення необхідна далекобійна зброя.

"Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні - це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км", - розповів заступник міністра.

За словами Гаврилова, сьогодні Україна перебуває на шляху до отримання винищувачів, які, зі свого боку, допоможуть захистити наше небо від російських балістичних та інших ракет.

"Пройшло більше року війни і ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом з нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним", - підсумував Гаврилов.

Ситуація на фронті

Станом на ранок 13 червня наші воїни звільнили від ворога сім населених пунктів у Запорізькій й Донецькій областях, а саме:

  • Лобкове;
  • Левадне;
  • Новодарівка;
  • Ненудне;
  • Сторожове;
  • Макарівка;
  • Благодатне.

Як пише Генеральний штаб, наразі ворог зосередив свої зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському й Мар'їнському напрямках. Тим часом наші воїни витісняють ворога з його позицій в районі Бахмуту. Також мають успіхи на кордоні Запорізької та Донецької областей.

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