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Украина перехватывает инициативу. Для победы необходимо дальнобойное оружие, - Минобороны

Фото: Украина перехватывает инициативу. Для победы необходимо дальнобойное оружие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины выполняют военные планы в соответствии с оценками. В то же время, для победы над Россией необходимо оружие дальностью до 200 километров.

Об этом рассказал замминистра обороны Владимир Гаврилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министерства.

Как рассказал Гаврилов, украинские военные перехватывают у врага инициативу. Однако для ее наращивания необходимо дальнобойное оружие.

"Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне - это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", - рассказал замминистра.

По словам Гаврилова, сегодня Украина находится на пути к получению истребителей, которые, в свою очередь, помогут защитить наше небо от российских баллистических и других ракет.

"Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым", - подытожил Гаврилов.

Ситуация на фронте

По состоянию на утро 13 июня наши воины освободили от врага семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, а именно:

  • Лобковое;
  • Левадное;
  • Новодаровка;
  • Нескучное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатное.

Как пишет Генеральный штаб, враг сосредоточил свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Тем временем наши воины вытесняют врага с его позиций в районе Бахмута. Также преуспевают на границе Запорожской и Донецкой областей.

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