Україна на переговорах з РФ порушить питання зустрічі Зеленського з Путіним, - Reuters

Україна на переговорах у Стамбулі 16 травня порушить питання зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми розуміємо, що для того, щоб будь-яка дипломатія була результативною, потрібне припинення вогню. Реальне, довгострокове та добре контрольоване. Також необхідні гуманітарні заходи зі зміцнення довіри, такі як повернення українських дітей, утримуваних цивільних осіб, обмін військовополоненими на основі "всі на всіх"", - сказало джерело.

За словами співрозмовника Reuters, українські переговірники також порушать питання про можливість особистої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Володимиром Путіним.

Як зазначає дипломатичне джерело видання, для України пріоритет переговорів з російською делегацією - це припинення вогню.

Переговори України і РФ

Сьогодні, 16 травня, у Стамбулі пройдуть перші за три роки прямі переговори України та РФ. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, а російську - помічник диктатора Володимир Мединський.

Склад російської сторони на переговорах викликав сумніви, оскільки Путін направив до Стамбула чиновників низького рівня.

РосЗМІ повідомили, що російська сторона хоче переговорів без участі США. Джерела РБК-Україна підтверджують, що переговори України та Росії з високою ймовірністю можуть пройти у двосторонньому форматі.

Україна у Стамбулі вже провела переговори з представниками США та Туреччини. Також була зустріч української команди з радниками з питань безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Детальніше про переговори у Стамбулі - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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