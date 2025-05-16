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Україна на переговорах з РФ порушить питання зустрічі Зеленського з Путіним, - Reuters

Стамбул, П'ятниця 16 травня 2025 12:46
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Україна на переговорах з РФ порушить питання зустрічі Зеленського з Путіним, - Reuters Фото: Володимир Зеленський та Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна на переговорах у Стамбулі 16 травня порушить питання зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає дипломатичне джерело видання, для України пріоритет переговорів з російською делегацією - це припинення вогню.

За словами співрозмовника Reuters, українські переговірники також порушать питання про можливість особистої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Володимиром Путіним.

"Ми розуміємо, що для того, щоб будь-яка дипломатія була результативною, потрібне припинення вогню. Реальне, довгострокове та добре контрольоване. Також необхідні гуманітарні заходи зі зміцнення довіри, такі як повернення українських дітей, утримуваних цивільних осіб, обмін військовополоненими на основі "всі на всіх"", - сказало джерело.

Переговори України і РФ

Сьогодні, 16 травня, у Стамбулі пройдуть перші за три роки прямі переговори України та РФ. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, а російську - помічник диктатора Володимир Мединський.

Склад російської сторони на переговорах викликав сумніви, оскільки Путін направив до Стамбула чиновників низького рівня.

РосЗМІ повідомили, що російська сторона хоче переговорів без участі США. Джерела РБК-Україна підтверджують, що переговори України та Росії з високою ймовірністю можуть пройти у двосторонньому форматі.

Україна у Стамбулі вже провела переговори з представниками США та Туреччини. Також була зустріч української команди з радниками з питань безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Детальніше про переговори у Стамбулі - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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