Україна передала США список порушень Росією "енергетичного перемирʼя", - МЗС

Україна передала детальний список порушень Росією "енергетичного перемирʼя" всім міжнародним організаціям і державам-партнерам, зокрема й США.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив під час брифінгу.
"Ми передавали порушення Росією так званого "енергетичного перемир'я". Я на минулому брифінгу казав, що їх понад 30, але достатньо детальний список цих порушень ми передавали всім міжнародним організаціям, всім іноземним державам, зокрема і державам-партнерам, зокрема і Сполученим Штатам", - розповів Тихий.
За його словами, ця інформація передавалася офіційними каналами, а не лише через медіа.
"Те, що стосується їхніх реакцій, давайте запитаємо у них. Нехай вони (США - ред.) реагують. Тому нехай американські наші колеги кажуть свою позицію щодо цих порушень", - зазначив речник МЗС.
Тихий додав, що йому складно прокоментувати це "енергетичне перемир'я", тому що Росія практично його не дотримувалася.
"Ми вважаємо, що ці часткові перемир'я, припинення вогню, вони дуже, м'яко кажучи, проблематичні. І саме тому потрібне повне, безумовне припинення вогню. Обмежене часом, окей, 30 днів, чи скільки ми домовлялися в Джидді, але саме повне припинення вогню дозволить і моніторити, контролювати, і якось рухати вперед мирний процес. А Росія, ви бачите, не лише не дотримувалася енергетичного перемир'я, вона, в принципі, била по цивільній інфраструктурі, по цивільних людях, вбивала людей", - зазначив він.
Нагадаємо, минулого місяця за посередництва США Україна та Росія домовилися припинити удари по енергетичній і портовій інфраструктурі. Так зване "перемир'я" набуло чинності 25 березня.
Однак майже відразу Росія порушила всі домовленості, завдавши ударів по українських енергооб'єктах.
Окрім того, попри те, що Росія не припиняла бити по енергетиці, окупанти вигадували фейкові удари й по своїх об'єктах.
РБК-Україна писало, що за даними президента України Володимирп Зеленського, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відправляв до США вигадані звіти про нібито удари по їх енергетиці.
18 квітня речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про "закінчення терміну мораторію на удари по енергетиці". Однак Україна не сприйняла його слова, як вагомі сигнали.
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