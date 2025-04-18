Кремль заявив про кінець енергетичного перемир'я: як відреагували у Зеленського

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про "закінчення терміну мораторію на удари по енергетиці". Однак Україна не сприймає його слова, як вагомі сигнали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина журналістам.

Раніше Песков заявив, що термін "мораторію на удари по енергетиці скасований" сплив. На що Литвин пояснив, що заяви речника Путіна не є чимось вагомим.

"Не знаю, з якого моменту заяви Пєскова щось для когось значать. Ми вважаємо початком домовленості з Американською стороною 25 березня, коли Білий дім опублікував відповідні заяви", - пояснив він.

Водночас радника президента України зауважив, що вчора Володимир Зеленський попередив про загрозу російських ударів по обʼєктах енергетики у час напередодні Великодня або після нього.

Зазначимо, російська сторона рахувала 30-денне "енергетичне перемир'я" з 18 березня. Однак продовжувала завдавати ударів по українських енергооб'єктах.