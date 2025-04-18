Кремль заявив про кінець енергетичного перемир'я: як відреагували у Зеленського
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про "закінчення терміну мораторію на удари по енергетиці". Однак Україна не сприймає його слова, як вагомі сигнали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина журналістам.
Раніше Песков заявив, що термін "мораторію на удари по енергетиці скасований" сплив. На що Литвин пояснив, що заяви речника Путіна не є чимось вагомим.
"Не знаю, з якого моменту заяви Пєскова щось для когось значать. Ми вважаємо початком домовленості з Американською стороною 25 березня, коли Білий дім опублікував відповідні заяви", - пояснив він.
Водночас радника президента України зауважив, що вчора Володимир Зеленський попередив про загрозу російських ударів по обʼєктах енергетики у час напередодні Великодня або після нього.
Зазначимо, російська сторона рахувала 30-денне "енергетичне перемир'я" з 18 березня. Однак продовжувала завдавати ударів по українських енергооб'єктах.
Росія готує нові удари на Великдень
Зауважимо, вчора, 17 квітня, президент повідомив, що перед або й після Великодня Україна може знову зіткнутися з ворожими атаками на енергетичну інфраструктуру.
За словами Зеленського, розвідка попереджає, що Росія готує нові удари.
Детальніше про те, що говорив український президент, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Енергетичне "перемир'я"
Нагадаємо, що цього року за посередництва США Україна і Росія домовилися припинити удари по енергетичній і портовій інфраструктурі. Так зване "перемир'я" набуло чинності 25 березня.
Однак уже незабаром після цього Росія порушила всі домовленості завдавши ударів по українських об'єктах енергосистеми.
До прикладу, лише вчора, російські війська вчергове пошкодили енергооб'єкт ДТЕК. Цього разу удар був здійснений у Дніпропетровській області 17.
Натомість, попри те, що Росія не припиняла бити по енергетиці, окупанти вигадували фейкові удари й по своїх об'єктах.
РБК-Україна писало, що за даними Зеленського, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відправляв до США вигадані звіти про нібито удари по їх енергетиці.
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