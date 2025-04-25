Украина передала США список нарушений Россией "энергетического перемирия", - МИД

"Мы передавали нарушения Россией так называемого "энергетического перемирия". Я на прошлом брифинге говорил, что их более 30, но достаточно подробный список этих нарушений мы передавали всем международным организациям, всем иностранным государствам, в том числе и государствам-партнерам, в том числе и Соединенным Штатам", - рассказал Тихий.

По его словам, эта информация передавалась по официальным каналам, а не только через медиа.

"То, что касается их реакций, давайте спросим у них. Пусть они (США - ред.) реагируют. Поэтому пусть американские наши коллеги говорят свою позицию относительно этих нарушений", - отметил спикер МИД.

Тихий добавил, что ему сложно прокомментировать это "энергетическое перемирие", потому что Россия практически его не придерживалась.

"Мы считаем, что эти частичные перемирия, прекращение огня, они очень, мягко говоря, проблематичны. И именно поэтому нужно полное, безусловное прекращение огня. Ограниченное временем, окей, 30 дней, или сколько мы договаривались в Джидде, но именно полное прекращение огня позволит и мониторить, контролировать, и как-то двигать вперед мирный процесс. А Россия, вы видите, не только не придерживалась энергетического перемирия, она, в принципе, била по гражданской инфраструктуре, по гражданским людям, убивала людей", - отметил он.