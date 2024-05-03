UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна перед новим етапом війни з Росією, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна стоїть перед новим етапом війни з Російською Федерацією. Ворог планує розширити наступальні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час звернення до прикордонників з нагоди дня Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії", - заявив президент. 

Як відзначив Зеленський, сьогодні усі українці, а також союзники України повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани Росії. Важливо довести, що ворог за жодних обставин та як би підло не діяв - не буде здатний досягти своїх цілей. 

Наступ Росії 

Нещодавно президент заявляв, що Росія планує окупувати Часів Яр Донецької області до 9 травня. Водночас якщо наші воїни зможуть вистояти - це дозволить розбити плани ворога щодо наступу у червні. 

В інтерв'ю The Economist, представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадим Скібіцький розповідав, що першочерговими цілями для ворога є повна окупація Донецької, а також Луганської областей. Зокрема він також підтвердив інформацію щодо наказу ворогу "взяти щось" до святкування так званого "дня перемоги", або ж візиту диктатора Володимира Путіна до Пекіна. 

Скібіцький припускав й те, що ворог може готуватись до наступу в районі Харківської й Сумської областей на північному сході, але час залежатиме від міцності Сил оборони на Донбасі. Водночас основний наступ росіян може розпочати "наприкінці травня або на початку червня".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні