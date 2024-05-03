Украина перед новым этапом войны с Россией, - Зеленский

"Сегодня уже 800-й день войны. Это чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия", – заявил президент.

Как отметил Зеленский, сегодня все украинцы, а также союзники Украины должны сделать все возможное, чтобы сорвать планы России. Важно доказать, что враг ни при каких обстоятельствах и как бы подло не действовал - не будет способен достичь своих целей.

Наступление России

Недавно президент заявлял, что Россия планирует оккупировать Часов Яр Донецкой области до 9 мая. В то же время, если наши воины смогут выстоять - это позволит разбить планы врага относительно наступления в июне.

В интервью The Economist, представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказывал, что первоочередными целями для врага есть полная оккупация Донецкой, а также Луганской областей. В частности он также подтвердил информацию о приказе врагу "взять что-то" к празднованию так называемого "дня победы", или же визита диктатора Владимира Путина в Пекин.

Скибицкий предполагал и то, что враг может готовиться к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей на северо-востоке, но сроки будут зависеть от крепкости Сил обороны на Донбассе. В то же время, основное наступление россиян может начать "в конце мая или начале июня".