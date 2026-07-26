Україна перебуває у найсильнішій позиції від початку війни та готова до миру, - Стубб
Позиція України наразі є найсильнішою від початку повномасштабного вторгнення, а сама країна повністю готова до миру. Для збереження набраного темпу вирішальне значення має подальша підтримка партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Александра Стубба.
Про що говорили лідери
Фінський лідер повідомив про проведення продуктивної розмови із президентом України Володимиром Зеленським.
Головними темами обговорення стали агресивна війна Росії проти України та визначення подальшого шляху вперед.
Стубб підкреслив, що збереження темпу на дипломатичному та військовому фронтах напряму залежить від безперервної допомоги з боку міжнародної спільноти.
"Позиція України сильніша, ніж будь-коли з початку війни. Постійна підтримка з боку партнерів має вирішальне значення для збереження набраного темпу. Україна готова до миру", - зазначив президент Фінляндії.
Заяви Стубба про війну в Україні
Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб раніше зазначав, що Україна опинилася у найвигіднішій позиції від початку повномасштабного вторгнення завдяки активнішим ударам по об'єктах у глибині території РФ.
За його словами, це суттєво змінило стратегічні підходи західних союзників, зокрема США.
Крім того, фінський лідер висловив впевненість у майбутньому України, звернувши увагу на те, що Росія зазнала повного провалу своїх стратегічних цілей. Стубб наголосив, що Україна безумовно стане повноправним членом Європейського Союзу та НАТО.
Водночас він давав оцінки й щодо можливих термінів активних бойових дій. За його прогнозами, війна в Україні може тривати ще кілька місяців, проте прямий напад РФ на країни Північноатлантичного альянсу залишається малоймовірним.