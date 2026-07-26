Україна перебуває у найсильнішій позиції від початку війни та готова до миру, - Стубб

Позиція України наразі є найсильнішою від початку повномасштабного вторгнення, а сама країна повністю готова до миру. Для збереження набраного темпу вирішальне значення має подальша підтримка партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Александра Стубба.

"Позиція України сильніша, ніж будь-коли з початку війни. Постійна підтримка з боку партнерів має вирішальне значення для збереження набраного темпу. Україна готова до миру", - зазначив президент Фінляндії.

Стубб підкреслив, що збереження темпу на дипломатичному та військовому фронтах напряму залежить від безперервної допомоги з боку міжнародної спільноти.

Головними темами обговорення стали агресивна війна Росії проти України та визначення подальшого шляху вперед.

Заяви Стубба про війну в Україні

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб раніше зазначав, що Україна опинилася у найвигіднішій позиції від початку повномасштабного вторгнення завдяки активнішим ударам по об'єктах у глибині території РФ.

За його словами, це суттєво змінило стратегічні підходи західних союзників, зокрема США.

Крім того, фінський лідер висловив впевненість у майбутньому України, звернувши увагу на те, що Росія зазнала повного провалу своїх стратегічних цілей. Стубб наголосив, що Україна безумовно стане повноправним членом Європейського Союзу та НАТО.

Водночас він давав оцінки й щодо можливих термінів активних бойових дій. За його прогнозами, війна в Україні може тривати ще кілька місяців, проте прямий напад РФ на країни Північноатлантичного альянсу залишається малоймовірним.