Президент Фінляндії дав позитивний прогноз про майбутнє України
Росія повністю провалила свої стратегічні цілі у війні проти України. Україна обов'язково стане членом ЄС та НАТО.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Politico.
Три головні провали Кремля
Глава Фінляндії категорично відкинув думку про те, що російський диктатор Володимир Путін зміг зміцнити свої позиції завдяки цій війні.
За його словами, дії Кремля призвели до абсолютно протилежних результатів від тих, які планувалися у Москві.
Першою і головною поразкою РФ він назвав європейське майбутнє України.
"Провал номер один - Україна буде європейською. Вона буде державою-членом ЄС і зрештою державою-членом НАТО", - наголосив фінський президент.
Другим провалом Стубб вважає розширення Альянсу, адже саме російська агресія змусила Фінляндію та Швецію відмовитися від нейтралітету.
Він підкреслив, що ці країни ні за що б не приєдналися до блоку, якби Росія не напала на Україну, а тепер НАТО отримало одні з найсильніших військових держав у регіоні.
Третім ударом для Москви стало стрімке зростання оборонних витрат у Європі.
"Тож говорити про наділену владою Росію, я просто не вірю в цей наратив", - резюмував лідер Фінляндії.
Шлях України до ЄС
Нагадаємо, 15 червня 2026 року Україна офіційно відкрила перший кластер «Основи» у переговорах про вступ до ЄС. Цей блок охоплює ключові питання правосуддя, свободи та основних прав.
Загалом країні необхідно узгодити шість тематичних кластерів законодавства, а оптимістичним дедлайном повноправного членства наразі визначено 2030 рік.
Згодом у Брюсселі наголосили, що Євросоюз переходить до індивідуального підходу щодо України та Молдови, тому їхній подальший рух не буде синхронним, а швидкість залежатиме виключно від результатів реформ кожної держави.
Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що повноправного членства України в ЄС до кінця війни не буде. Замість цього Берлін запропонував Києву альтернативну модель інтеграції - статус асоційованого члена як проміжний етап.