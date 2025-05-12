Україна не отримувала жодних "американських пропозицій" про завершення війни, - Єрмак

Україна не отримувала "американських пропозицій" щодо припинення війни. Наразі тривають консультації з партнерами, але мова йде лише про обмін ідеями, а не про конкретні плани.
Про це в інтерв'ю в РБК-Україна розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Жодних так званих "американських пропозицій" українська сторона не отримувала. На цих консультаціях, які були в Парижі, які були в Лондоні, які відбуваються онлайн, відбувається обмін певними думками, ідеями", - заявив Єрмак.
Він також подякував президенту США Дональду Трампу та його команді за зусилля з припинення війни. За словами Єрмака, Трамп узяв на себе місію посередника, який намагається вести діалог і з Києвом, і з Москвою.
"Позиція американців - закінчити цю війну. Але все, що з'являється в інформпросторі, може належати або одній стороні, або іншій. Американці не є учасниками цієї війни. Американці хочуть цю війну закінчити", - наголосив глава ОП.
Він застеріг від сприйняття заяв з боку Росії як достовірних: "Від них часто з’являються абсолютно нічим не обґрунтовані заяви".
Єрмак нагадав, що українська позиція залишається послідовною й базується на міжнародно визнаних принципах. Усі запропоновані Києвом плани - формула миру Зеленського, план перемоги, концепція внутрішньої стійкості - спираються на міжнародне право.
"Переговори для того й існують, щоб на них обговорювати всі питання, які треба обговорити для припинення війни, - підкреслив він.
Єрмак також відзначив внесок партнерів, які протягом трьох років або зберігають сталу підтримку, або змінюють підхід - і це, за його словами, природний процес дипломатії.
Нагадаємо, у Києві 10 травня відбулася зустріч "коаліції рішучих". Президент Володимир Зеленський приймав президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єрів Великої Британії Кіра Стармера та Польщі Дональда Туска.
Потім, після зустрічі лідери провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За її підсумками Україна оголосила, що готова до припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня.
Натомість Путін запропонував 15 травня продовжити переговори в Стамбулі, які було розпочато ще 2022 року, причому з того місця, на якому вони завершилися. Повідомлялося, що Путін поспілкується з цього питання з Ердоганом.
У відповідь Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу лише після повного і всеосяжного припинення вогню.
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