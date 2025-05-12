Україна не отримувала жодних "американських пропозицій" про завершення війни, - Єрмак

"Жодних так званих "американських пропозицій" українська сторона не отримувала. На цих консультаціях, які були в Парижі, які були в Лондоні, які відбуваються онлайн, відбувається обмін певними думками, ідеями", - заявив Єрмак.

Він також подякував президенту США Дональду Трампу та його команді за зусилля з припинення війни. За словами Єрмака, Трамп узяв на себе місію посередника, який намагається вести діалог і з Києвом, і з Москвою.

"Позиція американців - закінчити цю війну. Але все, що з'являється в інформпросторі, може належати або одній стороні, або іншій. Американці не є учасниками цієї війни. Американці хочуть цю війну закінчити", - наголосив глава ОП.

Він застеріг від сприйняття заяв з боку Росії як достовірних: "Від них часто з’являються абсолютно нічим не обґрунтовані заяви".

Єрмак нагадав, що українська позиція залишається послідовною й базується на міжнародно визнаних принципах. Усі запропоновані Києвом плани - формула миру Зеленського, план перемоги, концепція внутрішньої стійкості - спираються на міжнародне право.

"Переговори для того й існують, щоб на них обговорювати всі питання, які треба обговорити для припинення війни, - підкреслив він.

Єрмак також відзначив внесок партнерів, які протягом трьох років або зберігають сталу підтримку, або змінюють підхід - і це, за його словами, природний процес дипломатії.