Украина не получала никаких "американских предложений" о завершении войны, - Ермак

Украина не получала "американских предложений" о прекращении войны. Сейчас продолжаются консультации с партнерами, но речь идет лишь об обмене идеями, а не о конкретных планах.
Об этом в интервью в РБК-Украина рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Никаких так называемых "американских предложений" украинская сторона не получала. На этих консультациях, которые были в Париже, которые были в Лондоне, которые происходят онлайн, происходит обмен определенными мнениями, идеями", - заявил Ермак.
Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа и его команду за усилия по прекращению войны. По словам Ермака, Трамп взял на себя миссию посредника, который пытается вести диалог и с Киевом, и с Москвой.
"Позиция американцев - закончить эту войну. Но все, что появляется в информпространстве, может принадлежать либо одной стороне, либо другой. Американцы не являются участниками этой войны. Американцы хотят эту войну закончить", - подчеркнул глава ОП.
Он предостерег от восприятия заявлений со стороны России как достоверных: "От них часто появляются абсолютно ничем не обоснованные заявления".
Ермак напомнил, что украинская позиция остается последовательной и базируется на международно признанных принципах. Все предложенные Киевом планы - формула мира Зеленского, план победы, концепция внутренней устойчивости - опираются на международное право.
"Переговоры для того и существуют, чтобы на них обсуждать все вопросы, которые надо обсудить для прекращения войны", - подчеркнул он.
Ермак также отметил вклад партнеров, которые в течение трех лет или сохраняют постоянную поддержку, или меняют подход - и это, по его словам, естественный процесс дипломатии.
Напомним, в Киеве 10 мая состоялась встреча "коалиции решительных". Президент Владимир Зеленский принимал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Великобритании Кира Стармера и Польши Дональда Туска.
Затем, после встречи лидеры провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По его итогам Украина объявила, что готова к прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.
Взамен Путин предложил 15 мая продолжить переговоры в Стамбуле, которые были начаты еще в 2022 году, причем с того места, на котором они завершились. Сообщалось, что Путин пообщается по этому вопросу с Эрдоганом.
В ответ Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу только после полного и всеобъемлющего прекращения огня.
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