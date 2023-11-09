Україна не отримує військової переваги, а час зараз йде на користь Росії, - Павел

Нинішня ситуація на полі бою не вказує на те, що Україна може отримати військову перевагу, а час зараз йде на користь Росії.

Про це заявив президент Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky .

" Переговори можуть початися наступного року, оскільки розвиток подій не свідчить про те, що українська сторона може отримати військову перевагу. Час зараз грає на користь Росії, яка має сильнішу мобілізаційну базу для живої сили. Вигравши час, вона також зможе поповнити матеріальну базу, якої їй давно не вистачало" , - заявив президент Чехії.

Павел заявив, що наразі що до Росії надходять масивні поставки з Північної Кореї.

За його словами, очевидно, що Росія намагається затягнути конфлікт якомога довше.

Президент вважає, що РФ також може дочекатися результатів президентських виборів у США, які відбудуться наступного року і спробують похитнути готовність допомагати Україні та постачати їй зброю.

Водночас Павел заявив, що Захід повинен продовжувати свою підтримку для України.

"Ситуація не є однозначно позитивною. Позитивним для України має бути те, що ми на їхньому боці і повинні підтримувати їх у досягненні їхніх цілей. З нашого боку, у нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати надавати підтримку", - сказав глава держави.

При цьому Павло повторив те, що він вже неодноразово говорив у різних формах у минулому, а саме, що "будь-який успіх Росії означатиме нашу поразку".

"Чим більшою буде поразка, тим більше нам доведеться докладати зусиль для забезпечення безпеки наших сусідів", - додав він.

Допомога від Чехії

Раніше ми повідомляли, що Чехія готова допомогти Україні реалізувати кілька пунктів "формули миру", спрямованої на припинення війни з Росією.

Як заявили в Міністерстві оборони Чехії наприкінці вересня, країна передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок. Йдеться про модель - CZ BREN 2.

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