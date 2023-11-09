Украина не получает военного преимущества, а время сейчас идет в пользу России, - Павел

Нынешняя ситуация на поле боя не указывает на то, что Украина может получить военное преимущество, а время сейчас идет в пользу России.

Об этом заявил президент Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости" .

"Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не свидетельствует о том, что украинская сторона может получить военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу, которой ей давно не хватало", - заявил президент Чехии.

Павел заявил, что сейчас в Россию поступают массивные поставки из Северной Кореи.

По его словам, очевидно, что Россия пытается затянуть конфликт как можно дольше.

Президент считает, что РФ также может дождаться результатов президентских выборов в США, которые состоятся в следующем году и попытаются пошатнуть готовность помогать Украине и поставлять ей оружие.

В то же время Павел заявил, что Запад должен продолжать свою поддержку для Украины.

"Ситуация не является однозначно положительной. Положительным для Украины должно быть то, что мы на их стороне и должны поддерживать их в достижении их целей. С нашей стороны, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать поддержку", - сказал глава государства.

При этом Павел повторил то, что он уже неоднократно говорил в разных формах в прошлом, а именно, что "любой успех России будет означать наше поражение".

"Чем больше будет поражение, тем больше нам придется прилагать усилий для обеспечения безопасности наших соседей", - добавил он.

Помощь от Чехии

Ранее сообщалось, что Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленной на прекращение войны с Россией.

Как заявили в Министерстве обороны Чехии в конце сентября, страна передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели - CZ BREN 2.

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