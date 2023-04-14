Україна отримує дедалі більше допомоги від партнерів, але її все одно не достатньо, - Данілов

"Сьогодні ми отримуємо дедалі більше і більше допомоги від наших партнерів. Але те, що стосується достатньо чи не достатньо цієї зброї, то я вам скажу, що військовим ніколи не буде її достатньо. Такого словосполучення, як "достатньо зброї" на війні не існує", - вказав посадовець.

Водночас Данілов зазначив, що є "певні затримки" у наданні обіцяної військової допомоги.

"Ще не всі партнери відгукнулися. Постачання зараз йде - я не можу сказати, що його немає - але є певні затримки по тих чи інших питаннях. Будемо вважати, що це тимчасова ситуація, яка буде відпрацьована", - продовжив секретар РНБО.

При цьому він не уточнив, про який саме вид озброєння мовится. Також Данілов наголосив, що Україна покладається не лише на партнерів, а й на "багато інших каналів", які дають змогу закуповувати зброю, і цей процес триває щодня.