Украина получает все больше помощи от партнеров, но ее все равно недостаточно, - Данилов

"Сегодня мы получаем все больше и больше помощи от наших партнеров. Но то, что касается достаточно или не достаточно этого оружия, я вам скажу, что военным никогда не будет его достаточно. Такого словосочетания, как "достаточно оружия" на войне не существует ", - указал чиновник.

В то же время Данилов отметил, что есть "определенные задержки" в оказании обещанной военной помощи.

"Еще не все партнеры откликнулись. Снабжение сейчас идет - я не могу сказать, что его нет - но есть определенные задержки по тем или иным вопросам. Будем считать, что это временная ситуация, которая будет отработана", - продолжил секретарь СНБО.

При этом он не уточнил, о каком именно виде вооружения говорится. Также Данилов подчеркнул, что Украина полагается не только на партнеров, но и на "многие другие каналы", которые позволяют закупать оружие, и этот процесс продолжается каждый день.