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Украина получает все больше помощи от партнеров, но ее все равно недостаточно, - Данилов

Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные имеют большое желание получать как можно больше оружия для того, чтобы быстрее уничтожить всех оккупантов, что вторглись на нашу территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Сегодня мы получаем все больше и больше помощи от наших партнеров. Но то, что касается достаточно или не достаточно этого оружия, я вам скажу, что военным никогда не будет его достаточно. Такого словосочетания, как "достаточно оружия" на войне не существует ", - указал чиновник.

В то же время Данилов отметил, что есть "определенные задержки" в оказании обещанной военной помощи.

"Еще не все партнеры откликнулись. Снабжение сейчас идет - я не могу сказать, что его нет - но есть определенные задержки по тем или иным вопросам. Будем считать, что это временная ситуация, которая будет отработана", - продолжил секретарь СНБО.

При этом он не уточнил, о каком именно виде вооружения говорится. Также Данилов подчеркнул, что Украина полагается не только на партнеров, но и на "многие другие каналы", которые позволяют закупать оружие, и этот процесс продолжается каждый день.

Напомним, секретарь СНБО подчеркнул, что украинские военные имеют не один вариант развития событий на фронте.

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