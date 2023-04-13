Данілов: Українські військові мають не один варіант розвитку подій на фронті
Будь-які припущення стосовно планів українських військових, зокрема контрнаступу, не мають ніякого підґрунтя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.
Посадовець зазначив, що все вирішуватиметься в останній момент, коли буде ухвалюватися остаточне рішення.
"Наші захисники мають не один, не два, не три і не чотири варіанти розвитку подій на фронті, бо це залежить від багатьох факторів, що оцінюються кожного дня", - вказав Данілов.
За його словами, всі повинні розуміти, що в українського керівництва немає розмов тільки про контрнаступ.
"У нас є розуміння, що треба звільнити усі наші території до кордонів 1991 року. До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може", - додав секретар Ради національної безпеки.
Нагадаємо, глава Міноборони Олексій Резніков розповів, що Сили оборони готують контрнаступ, а слушний час для нього обиратиме Генштаб ЗСУ.
До слова, в ГУР МО попередили, що плани щодо контрнаступу є надсекретною інформацією, а остаточні рішення ухвалюватимуться у вирішальний момент з міркувань безпеки.
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