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Україна отримує все більше боєприпасів для німецьких ЗРК Gepard, - Bild

Фото: Україна стала отримувати більше боєприпасів для ЗРК Gepard (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Днями стало відомо, що постачання боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard дещо покращилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

Влітку BILD повідомляв, що у Німеччині не вистачає боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard, а через дефіцит українські зенітники були змушені їх економити. Пізніше у Міноборони ФРН заявили, що нарощують поставки.

Днями в розмові з BILD анонімний офіцер ЗСУ підтвердив, що постачання Gepard боєприпасами дійсно дещо покращилося.

 

Виробництво снарядів

Нагадаємо, минулого року оборонний концерн Rheinmetall за кілька місяців запустив нову лінію на заводі в Унтерлюс (Нижня Саксонія), щоб наростити виробництво зенітних снарядів.

Загалом Rheinmetall пообіцяв поставити Україні 300 тисяч снарядів калібру 35 мм для Gepard. Але цього року буде спрямовано лише 40 тисяч штук.

Швейцарія відмовилася давати добро на постачання в Україну снарядів Gepard, виготовлених на її території.

На початку 2023 року в Міноборони Німеччини заявили, що запасів боєприпасів для систем Gepard німецького виробництва має вистачити до літа.

Rheinmetall в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall постачає Україні значну кількість снарядів та військової техніки.

Rheinmetall є важливим стратегічним партнером України у постачанні 155-мм артилерійських боєприпасів, вже поставлено кілька десятків тисяч снарядів. 2024 року надійдуть ще десятки тисяч боєприпасів 155-мм.

Також Rheinmetall постачає Україні бойові машини піхоти Marder, танки Leopard і зенітки Gepard.

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже цього року. Там розпочнеться спільне виробництво озброєнь, а також ремонт західної техніки.

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