Украина получает все больше боеприпасов для немецких ЗРК Gepard, - Bild

Производство снарядов

Напомним, в прошлом году оборонный концерн Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую линию на заводе в Унтерлюсе (Нижняя Саксония), чтобы нарастить производство зенитных снарядов.

В общей сложности Rheinmetall пообещал поставить Украине 300 тысяч снарядов калибра 35 мм для Gepard. Но в этом году будет направлено всего 40 тысяч штук.

Швейцария отказалась давать добро на поставку в Украину снарядов Gepard, изготовленных на ее территории.

В начале 2023 года в Минобороны Германии заявили, что запасов боеприпасов для систем Gepard немецкого производства должно хватить до лета.

Rheinmetall в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставляет Украину значительное количество снарядов и военной техники.

Rheinmetall является важным стратегическим партнером Украины в снабжении 155-мм артиллерийских боеприпасов, уже поставлено несколько десятков тысяч снарядов. В 2024 г. поступят еще десятки тысяч боеприпасов 155-мм.

Также Rheinmetall поставляет Украину боевые машины пехоты Marder, танки Leopard и зенитки Gepard.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall запустит свой завод в Украине уже в этом году. Там начнется совместное производство вооружений и ремонт западной техники.

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