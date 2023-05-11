Україна отримала зброї для контрнаступу на понад 30 млрд доларів, - Bloomberg

Для того, аби досягти успіху, Україні потрібно буде провести складну так звану загальновійськову операцію без переваги в повітрі. Зазначається, що небагато військових у світі мають необхідну підготовку для цього.

Так, це означає координацію піхоти, бронетехніки, саперів і протиповітряної оборони, щоб максимально посилити вплив понад 200 танків, 300 бойових машин піхоти та іншої зброї, яку Україна отримала з грудня.

При цьому українські командири применшували очікування та неодноразово закликали збільшити кількість озброєнь, включаючи ППО та ракети великої дальності.

Військові аналітики вважають, що успіх ЗСУ залежатиме від факторів, які виходять далеко за межі озброєння і включають навчання, розвіддані та вміння протистояти російській авіації, яка переважає українську.

Також зазначається, що якщо Україні вдасться досягти лише незначних здобутків, це може призвести до чергового глухого кута та посилення тиску на Київ для того, аби він відмовився від повернення захопленої території в рамках угоди про припинення вогню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно трохи більше часу для початку контрнаступу, адже військові ще потребують обіцяної партнерами допомоги.

Тим часом ЄС підготує мільйон снарядів та понад тисячу ракет для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.