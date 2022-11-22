Україна отримала від Світового банку 60 мільйонів доларів пільгової позики

У вівторок, 22 листопада, до бюджету України надійшло 60 млн доларів фінансування від Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергія Марченка.

"З цих коштів 50 млн доларів надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, решта - 10 млн доларів як гарантії від Латвії", - йдеться у повідомленні.

Марченко подякував Латвії та команді Світового банку за підтримку фінансової стабільності України. За його словами, залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також і надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні.

Міністр зазначив, що кошти буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.