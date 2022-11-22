Украина получила от Всемирного банка 60 миллионов долларов льготного займа

Во вторник, 22 ноября, в бюджет Украины поступило 60 млн долларов финансирования от Всемирного банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко.

"Из этих средств 50 млн долларов предоставлено на льготных условиях от Международной ассоциации развития, остальные - 10 млн долларов как гарантии от Латвии", - говорится в сообщении.

Марченко поблагодарил Латвию и команду Всемирного банка за поддержку финансовой стабильности Украины. По его словам, привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также и дальше обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине.

Министр отметил, что средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и на региональном уровнях.