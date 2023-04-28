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Украина получила от США более 1 млрд долларов грантовой помощи

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 17:57
Украина получила от США более 1 млрд долларов грантовой помощи Фото: Министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 28 апреля, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов от США.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства финансов Украины.

Финансирование предоставлено через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине".

"Партнерство с США и командой Всемирного банка во время войны позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизации финансовой системы.

Средства от США будут направлены на обеспечение пенсионных выплат, отдельных программ государственной социальной помощи (выплаты ВПЛ), зарплат работников здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.

Напомним, что Украина получит от Соединенных Штатов грант (невозвратную помощь) на 2,5 млрд долларов из целевого фонда Всемирного банка. Это второй грант США из запланированных на 2023 год на общую сумму 9,9 млрд. долларов.

По состоянию на март в НБУ ожидают, что сумма международной помощи вырастет до 42 млрд. долларов и выглядит вполне реалистичной.

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Министерство финансов Украины Соединенные Штаты Америки
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