Украина получила от США более 1 млрд долларов грантовой помощи

В пятницу, 28 апреля, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов от США.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства финансов Украины.

Финансирование предоставлено через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине".

"Партнерство с США и командой Всемирного банка во время войны позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизации финансовой системы.

Средства от США будут направлены на обеспечение пенсионных выплат, отдельных программ государственной социальной помощи (выплаты ВПЛ), зарплат работников здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.