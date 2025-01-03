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Україна отримала від росіян запити про 50 тисяч зниклих безвісти солдатів

Київ, П'ятниця 03 січня 2025 14:15
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Україна отримала від росіян запити про 50 тисяч зниклих безвісти солдатів Фото: росіяни подали запити про 50 тисяч зниклих безвісти військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни подали в проект "Хочу найти" запити про 50 тисяч зниклих безвісти солдатів. Ця цифра може бути більшою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Секретаріату Коордштабу Богдана Охріменка в інтерв'ю АрміяInform.

Він пояснив, що раніше працювала телефонна лінія в рамках проекту "Хочу жить", а потім був створений окремий проект "Хочу найти".

"Сьогодні ми можемо констатувати, що кількість безвісти зниклих, стосовно яких ми отримали запити, - понад 50 тисяч росіян. І це тільки ті, які не бояться звертатися до нас", - сказав Охріменко.

Керівник Секретаріату Коордштабу зазначив, що нещодавно на закритому засіданні в Держдумі заявили про 48 тисяч безвісти зниклих росіян.

"За нашими підрахунками, у росіян загалом понад 100 тисяч безвісти зниклих, і це не враховуючи тих, про кого ми вже знаємо, що вони загинули. Дуже багато безвісти зниклих росіян розкидані по наших полях, їхні рештки розносять собаки. Їхня ідентифікація для РФ є нецікавою", - додав він.

Втрати військ РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабної війни втратила понад 793 тисячі окупантів. Лише за останню добу українські воїни ліквідували 1080 загарбників.

У Міністерстві оборони повідомили, що у 2024 році РФ зазнала рекордних втрат. Йдеться про понад 430 тисяч солдатів, ця кількість становить чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій.

Найбільші втрати ворога минулого року були зафіксовані у грудні. Попередній антирекорд був у листопаді.

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