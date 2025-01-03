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Украина получила от россиян запросы о 50 тысячах пропавших без вести солдат

Киев, Пятница 03 января 2025 14:15
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Украина получила от россиян запросы о 50 тысячах пропавших без вести солдат Фото: россияне подали запросы о 50 тысячах пропавших без вести военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне подали в проект "Хочу найти" запросы о 50 тысячах пропавших без вести солдат. Эта цифра может быть больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Секретариата Коордштаба Богдана Охрименко в интервью АрмияInform.

Он пояснил, что ранее работала телефонная линия в рамках проекта "Хочу жить", а затем был создан отдельный проект "Хочу найти".

"Сегодня мы можем констатировать, что количество без вести пропавших, по которым мы получили запросы, - более 50 тысяч россиян. И это только те, которые не боятся обращаться к нам", - сказал Охрименко.

Руководитель Секретариата Коордштаба отметил, что недавно на закрытом заседании в Госдуме заявили о 48 тысячах без вести пропавших россиян.

"По нашим подсчетам, у россиян всего более 100 тысяч без вести пропавших, и это не учитывая тех, о ком мы уже знаем, что они погибли. Очень много без вести пропавших россиян разбросаны по нашим полям, их останки разносят собаки. Их идентификация для РФ является неинтересной", - добавил он.

Потери войск РФ

По данным Генерального штаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла более 793 тысяч оккупантов. Только за последние сутки украинские воины ликвидировали 1080 захватчиков.

В Министерстве обороны сообщили, что в 2024 году РФ понесла рекордные потери. Речь идет о более 430 тысяч солдат, это количество составляет численность почти 36 мотострелковых дивизий.

Наибольшие потери врага в прошлом году были зафиксированы в декабре. Предыдущий антирекорд был в ноябре.

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