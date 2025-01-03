Украина получила от россиян запросы о 50 тысячах пропавших без вести солдат

Россияне подали в проект "Хочу найти" запросы о 50 тысячах пропавших без вести солдат. Эта цифра может быть больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Секретариата Коордштаба Богдана Охрименко в интервью АрмияInform.

Он пояснил, что ранее работала телефонная линия в рамках проекта "Хочу жить", а затем был создан отдельный проект "Хочу найти".

"Сегодня мы можем констатировать, что количество без вести пропавших, по которым мы получили запросы, - более 50 тысяч россиян. И это только те, которые не боятся обращаться к нам", - сказал Охрименко.

Руководитель Секретариата Коордштаба отметил, что недавно на закрытом заседании в Госдуме заявили о 48 тысячах без вести пропавших россиян.

"По нашим подсчетам, у россиян всего более 100 тысяч без вести пропавших, и это не учитывая тех, о ком мы уже знаем, что они погибли. Очень много без вести пропавших россиян разбросаны по нашим полям, их останки разносят собаки. Их идентификация для РФ является неинтересной", - добавил он.