Україна отримала від Японії понад сотню позашляховиків та інженерні машини Morooka

Україна отримала від Японії партію автомобільної техніки для потреб Збройних Сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Японії в Україні у Telegram.

"На запит українського уряду Міністерство оборони та Сили самооборони Японії надали Україні серію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року", - розповіли у посольстві.

Відомо, що Україна отримала партію із 101 позашляховика Toyota HMV та інженерних машин Morooka PC-065B. Скільки саме чого передали, японська сторона не розкриває, але відомо, що машини 5 червня прибули до Польщі, після чого були відправлені в Україну.

Машини Morooka

Morooka - це інженерний гусеничний самоскид. Інженери сухопутних сил використовують ці авто для облаштування позицій, розчищування територій та транспортування різних вантажів. Також машини мають маніпулятор для підйому різних вантажів.

Morooka досить повільні, їх максимальна швидкість машини - 20 км/год, а вантажність - 3 тонни.

Позиція Японії щодо війни РФ проти України

Нагадаємо, на початку квітня Україна отримала від уряду Японії 118 млн доларів на безповоротній основі.

Окрім того японський уряд планує передати українським рятувальникам машини механізованого розмінування для очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

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