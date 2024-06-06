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Украина получила от Японии более сотни внедорожников и инженерные машины Morooka

Четверг 06 июня 2024 19:21
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Украина получила от Японии более сотни внедорожников и инженерные машины Morooka Фото: машина Morooka (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина получила от Японии партию автомобильной техники для нужд Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Японии в Украине в Telegram.

"По запросу украинского правительства Министерство обороны и Силы самообороны Японии предоставили Украине серию транспортных средств по решению, принятому в мае 2023 года", - рассказали в посольстве.

Известно, что Украина получила партию из 101 внедорожника Toyota HMV и инженерных машин Morooka PC-065B. Сколько именно чего передали, японская сторона не раскрывает, но известно, что машины 5 июня прибыли в Польшу, после чего были отправлены в Украину.

Машины Morooka

Morooka – это инженерный гусеничный самосвал. Инженеры сухопутных сил используют эти авто для обустройства позиций, расчистки территорий и транспортировки различных грузов. Также машины имеют манипуляторы для подъема различных грузов.

Morooka достаточно медленные, их максимальная скорость машины – 20 км/ч, а грузоподъемность – 3 тонны.

Позиция Японии по поводу войны РФ против Украины

Напомним, в начале апреля Украина получила от правительства Японии 118 млн. долларов на безвозвратной основе.

Кроме того, японское правительство планирует передать украинским спасателям машины механизированного разминирования для очистки территорий от взрывоопасных предметов.

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