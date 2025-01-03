Україна отримала від партнерів з ІТ-коаліції допомогу на 3,4 млн доларів: список

Україна отримала від Естонії, Нідерландів та Люксембургу допомогу на 3,3 млн євро (3.39 млн доларів). Мова йде про ноутбуки, сканери, планшети й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства оборони України Рустема Умєрова.
Допомога від союзників включає:
Як відзначив Умєров, допомога є частиною програми ІТ-коаліції. Підтримка дозволяє українським бійцям використовувати сучасні цифрові технології для оперативного управління військами, координації дій та підвищення безпеки даних.
ІТ-коаліція - це спеціальна група країни у межах контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" під керівництвом Естонії, а також Люксембургу. Метою створення коаліції є побудова захищеної та надійної ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони України та сил оборони України.
В середині липня Київ отримав від союзників мережеве обладнання на 2 млн євро (2,06 млн долларів) в рамках ІТ-коаліції.
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