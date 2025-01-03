RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Украина получила от партнеров по ІТ-коалиции помощь на 3,4 млн долларов: список

Фото: Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина получила от Эстонии, Нидерландов и Люксембурга помощь на 3,3 млн евро (3.39 млн долларов). Речь идет о ноутбуках, сканерах, планшетах и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова.

Помощь от союзников включает:

  • 1026 рабочих мест для реестра "Оберег" - ноутбуки, принтеры, вебкамеры, сканеры для штрихкодов;
  • 1000 ноутбуков для различных информационно-коммуникационных систем в ВСУ;
  • Оборудование для центра обработки данных ВСУ;
  • 20 000 ключей двухфакторной аутентификации для пользователей боевой системы DELTA;
  • 3 520 планшетов для тактического уровня ВСУ.

Как отметил Умеров, помощь является частью программы ИТ-коалиции. Поддержка позволяет украинским бойцам использовать современные цифровые технологии для оперативного управления войсками, координации действий и повышения безопасности данных.

Помощь Украине

ИТ-коалиция - это специальная группа страны в рамках контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" под руководством Эстонии, а также Люксембурга. Целью создания коалиции является построение защищенной и надежной ИТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и сил обороны Украины.

В середине июля Киев получил от союзников сетевое оборудование на 2 млн евро (2,06 млн долларов) в рамках ИТ-коалиции.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине