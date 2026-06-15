Україна отримала від Нідерландів новий корабель для протимінної боротьби

Зазначається, що корабель отримав назву "Генічеськ" на честь однойменного рейдового тральщика, який був потоплений під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу.

У ВМС ЗСУ підкреслили, що "Генічеськ" посилить спроможності у протимінній боротьбі – пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін.

"Після його передачі у складі ВМС налічується вже п'ять протимінних кораблів. Раніше Британія передала Україні кораблі класу Sandown "Черкаси" та "Чернігів", а Бельгія і Нідерланди – кораблі класу Alkmaar "Мелітополь" та "Маріуполь", - зазначив командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Що відомо про кораблі класу Alkmaar

Корабель має водотонажність у 571 тони. З озброєння на борту встановлена 20 мм гармата та три 12,7 мм кулемети. Корпус, виготовлений зі скловолокна, становить 51,6 м загальної довжини з шириною 8,9 м і осадкою 3,8 м.

Силова установка включає дизельний двигун для переходів на великі відстані, а також систему допоміжних рушіїв, що забезпечують точне маневрування під час виконання протимінних операцій.

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Як тральщик виявляє міни

Кораблі оснащені корпусною гідроакустичною станцією (Hull Mounted Sonar), призначеною для виявлення підводних об’єктів, зокрема мін.

У складних гідрологічних умовах додатково застосовуються дистанційно керовані підводні апарати та буксировані або змінноглибинні системи спостереження, що дозволяють уточнювати характеристики виявлених об’єктів.

Основними засобами знешкодження мін є дистанційно керовані підводні апарати (ROV), зокрема типу SeaFox.

Вони використовуються для ідентифікації підводних об’єктів і, у разі підтвердження загрози, – їх знищення за допомогою підривного заряду, що доставляється безпосередньо до цілі. Також можуть залучатися водолази для виконання спеціальних підривних робіт.