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Украина получила от Нидерландов новый корабль для противоминной борьбы

12:51 15.06.2026 Пн
2 мин
В ВМС показали фото нового минного тральщика
aimg Константин Широкун
Фото: Украина получила от Нидерландов новый корабль "Геническ" (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украина в рамках Коалиции морских возможностей получила от Нидерландов новый противоминный корабль класса Alkmaar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что корабль получил название "Геническ" в честь одноименного рейдового тральщика, который был потоплен во время выполнения задания, прикрывая собратьев из спецподразделения.

В ВМС ВСУ подчеркнули, что "Геническ" усилит способности в противоминной борьбе - поиске, обнаружении и обезвреживании морских мин.

"После его передачи в составе ВМС насчитывается уже пять противоминных кораблей. Ранее Великобритания передала Украине корабли класса Sandown "Черкассы" и "Чернигов", а Бельгия и Нидерланды - корабли класса Alkmaar "Мелитополь" и "Мариуполь", - отметил командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Что известно о кораблях класса Alkmaar

Корабль имеет водоизмещение в 571 тонну. Из вооружения на борту установлена 20 мм пушка и три 12,7 мм пулемета. Корпус, изготовленный из стекловолокна, составляет 51,6 м общей длины с шириной 8,9 м и осадкой 3,8 м.

Силовая установка включает дизельный двигатель для переходов на большие расстояния, а также систему вспомогательных движителей, обеспечивающих точное маневрирование при выполнении противоминных операций.

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Как тральщик обнаруживает мины

Корабли оснащены корпусной гидроакустической станцией (Hull Mounted Sonar), предназначенной для обнаружения подводных объектов, в том числе мин.

В сложных гидрологических условиях дополнительно применяются дистанционно управляемые подводные аппараты и буксируемые или сменноглубинные системы наблюдения, позволяющие уточнять характеристики обнаруженных объектов.

Основными средствами обезвреживания мин являются дистанционно управляемые подводные аппараты (ROV), в частности типа SeaFox.

Они используются для идентификации подводных объектов и, в случае подтверждения угрозы, - их уничтожения с помощью подрывного заряда, доставляемого непосредственно к цели. Также могут привлекаться водолазы для выполнения специальных подрывных работ.

Ранее мы писали о том, что украинский экипаж Военно-морских сил завершил учения на нидерландском тральщике Zr.Ms. Makkum. Всего к учениям были привлечены 35 моряков.

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