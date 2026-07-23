Україна отримала від МВФ другий транш у розмірі 690 млн доларів

Сьогодні, 23 липня, Україна отримала другий транш у розмірі близько 690 млн доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.
"Україна сьогодні отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою", - повідомив Корецький.
За словами прем'єра, кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків.
Нагадаємо, нещодавно новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував, що рішення МВФ щодо кредиту у розмірі 690 млн доларів буде ухвалено в понеділок, 20 липня.
Його заява була зроблена після того, як премєр провів розмову з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Катцом.
Вже 21 липня Виконавча рада МВФ ухвалила рішення про виділення Україні нового кредиту у розмірі 690 млн доларів.
Зазначимо, що співпраця з МВФ залишається одним із ключових елементів фінансової стабільності України в умовах безпекових викликів.
У червні 2026 року Україна та Фонд досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF загальним обсягом 8,1 млрд доларів.